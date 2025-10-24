Georg Stengel live on tour

Frischer Wind beim METAL HAMMER PARADISE 2025: Wir freuen uns über soeben bestätigte Bands wie D-A-D, Rhapsody Of Fire und Brainstorm.
Das musikalische Programm der 12. Ausgabe des METAL HAMMER Paradise steht fest – das Indoor-Festival, das am 28. und 29. November 2025 im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand stattfindet, gibt mit Freude die Erweiterung des Line-ups und die Tagesverteilung der Konzerte bekannt. Nach der ersten Welle von Ankündigungen im Frühjahr dürfen sich die Fans nun auf acht weitere hochkarätige Acts freuen, die das Programm noch facettenreicher machen. Hochkarätiges Upgrade Mit dabei sind D-A-D, die dänischen Rock-Legenden, die mit energiegeladenem Hardrock und einem Hauch von augenzwinkerndem Humor seit Jahrzehnten Bühnen weltweit erobern. Für epische Hymnen und virtuose Melodien stehen Rhapsody Of Fire, die…
