Gidiki live on tour

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Metallica, Lacuna Coil sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: A Cold Paradise ‘Waking Up’ Amorphis ‘Crowned In Crimson’ Bullet ‘Chained By Metal’ Caliban ‘Dear Suffering’ (feat. Andreas Bjulver) Eye Of Melian ‘Symphonia Arcana’ Feuerschwanz & Lord Of The Lost ‘Lords Of Fyre’ (live) Gluecifer ‘I’m Ready’ H-Blockx ‘Corns About 2 Pop’ Iron Savior ‘Forever Young’ Lacuna Coil ‘Hosting The Shadow’ (feat. Randy Blythe) Megadeth ‘Let There Be Shred’ Messticator ‘The Tyrant’s Scepter’ Metallica ‘Fade To Black’ (live) Powerwolf ‘Alive Or Undead’ (live) Power Paladin ‘Sword Vigor’ Total Annihilation ‘Beneath The Cross’ Worm ‘Blackheart’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen…
