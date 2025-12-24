Gipsy Kings live on tour

Kiss-Bassist Gene Simmons hat vor dem US-Senat eine Rede gehalten, in der er die Aktualisierung der Gesetze in der Musikindustrie fordert.
Wo er gerade einmal in Washington D.C. ist, stellt sich Gene Simmons gleich noch einem Unterausschuss für geistiges Eigentum des Justizausschusses des US-Senats gegenüber. Anlässlich einer Anhörung zum American Music Fairness Act sprach der Kiss-Bassist über den Gesetzesentwurf zur Verpflichtung von Radiounternehmen, Interpreten für das Abspielen ihrer Musik zu bezahlen. Stars von morgen Erst am 7. Dezember haben Simmons und seine Kollegen Paul Stanley, Peter Criss und posthum auch Ace Frehley (vertreten durch seine Tochter) die Kennedy Center-Ehrenmedaille von Präsident Donald Trump erhalten. Nachdem Simmons kurz darauf eingegangen war, erklärt er: „Ich bin stolz darauf sagen zu können, dass ich…
