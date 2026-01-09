Glazed Curtains live on tour

Venom-Schlagzeuger Anthony "Abaddon" Bray hat einen klaren Favoriten unter den Venom-Alben. Außerdem hat er große Pläne für 2026.

Der ehemalige Venom-Trommler Anthony "Abaddon" Bray erklärt im Interview mit Almarok, warum PRIME EVIL (1989) sein liebstes Venom-Album ist und erzählt, welche Pläne Jeff "Mantas" Dunn und er für nächstes Jahr haben. Gut Ding will Weile haben Bray meint: "Mein liebstes Album war schon immer PRIME EVIL, und das wird es auch immer bleiben. Ich mochte es, dass ich zu der Zeit ein Aufnahmestudio und mein eigenes Equipment aufgebaut hatte. Es ist das beste Album, auf dem ich gespielt habe, weil ich so viel Zeit hatte, wie ich brauchte." Er stellt klar: "Natürlich liebe ich WELCOME TO HELL (1981), und ich…