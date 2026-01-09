Glazed Curtains live on tour

Venom-Schlagzeuger Anthony "Abaddon" Bray hat einen klaren Favoriten unter den Venom-Alben. Außerdem hat er große Pläne für 2026.
Der ehemalige Venom-Trommler Anthony "Abaddon" Bray erklärt im Interview mit Almarok, warum PRIME EVIL (1989) sein liebstes Venom-Album ist und erzählt, welche Pläne Jeff "Mantas" Dunn und er für nächstes Jahr haben. Gut Ding will Weile haben Bray meint: "Mein liebstes Album war schon immer PRIME EVIL, und das wird es auch immer bleiben. Ich mochte es, dass ich zu der Zeit ein Aufnahmestudio und mein eigenes Equipment aufgebaut hatte. Es ist das beste Album, auf dem ich gespielt habe, weil ich so viel Zeit hatte, wie ich brauchte." Er stellt klar: "Natürlich liebe ich WELCOME TO HELL (1981), und ich…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.