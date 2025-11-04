Glen Hansard live on tour

Ein US-Gericht hat aufs Neue entschieden, dass es sich bei Nirvanas berühmten NEVERMIND-Cover nicht um Kinderpornografie handelt.
Spencer Elden, der als nacktes Baby auf dem berühmten Nirvana-Platten-Cover ihres Albums NEVERMIND abgebildet ist, hat erneut vor Gericht gegen Nirvana und Universal Music verloren. Elden klagte immer wieder auf Neue, dass das Foto gegen die Bundesgesetze zu Kinderpornografie verstoße, da es das sexualisierte Bild eines Minderjährigen zeige. Nun hat erneut ein Bundesgericht entschieden, dass es sich bei dem Album-Cover nicht um Kinderpornografie handle, da dass Bild nicht annähernd an die gesetzliche Definition des Begriffs heranreiche. Keine sexuellen Handlungen Bundesrichter Fernando M. Olguin schrieb in einem Bericht, der Billboard vorliegt: "Weder die Pose noch der Fokuspunkt noch der generelle Kontext…
