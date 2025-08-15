Glen Matlock live on tour

Laut Gitarrist Tony Iommi hätten Black Sabbath noch zwei bis drei weitere Lieder in der Hinterhand für "Back To The Beginning" gehabt.
Tony Iommi hat im Interview mit Moderator Eddie Trunk beim Radiosender SiriusXM eine kleine Nachbereitung zum Live-Abschied von Black Sabbath und Ozzy Osbourne am 5. Juli 2025 in Birmingham gemacht. Dabei eröffnete der Gitarrist, dass die Gründerväter des Heavy Metal statt lediglich vier Songs (‘War Pigs’, ‘Iron Man’, ‘N.I.B.’ und ‘Paranoid’) auch sechs oder sieben Lieder hätten performen können. Auf Nummer sicher "Wir sind sieben Stücke durchgegangen", beginnt Iommi seine Ausführungen. "Und dann sind daraus sechs geworden. Dann gibt es natürlich noch eine strenge Sperrstunde im Stadion Villa Park. Aber, weißt du was? Ich bin sowieso überrascht, dass sie es…
