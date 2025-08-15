Gökhan Türkmen live on tour

Der neue Schlagzeuger der Heavy Metal-Legenden Iron Maiden, Simon Dawson, hat sich nach seiner ersten Tournee mit der Band zu Wort gemeldet.
Simon Dawson, der bei Iron Maiden neuerdings Nicko McBrain am Schlagzeug ersetzt, hat sich nach seiner ersten Tournee mit der Band in einem Video mit ein paar Worten an die Fans gerichtet. Er sagt: "Was kann ich sagen? Es war eine unglaubliche Tournee. Offensichtlich meine erste mit Iron Maiden. Ich kann es kaum in Worte fassen, wie sehr ich die Unterstützung, die ich von den Fans bekommen habe, zu schätzen weiß. Ihr wart absolut großartig zu mir, und ich könnte mir nichts Besseres wünschen." Das Ende einer Ära Wenige Stunden, nachdem Nicko McBrain am 7. Dezember 2024 bei einem Konzert in…
