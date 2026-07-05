Green Leaf live on tour

Das Stück vom neuen Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING erscheint als streng limitierte Vinyl-7".

Am 22. Mai erscheint das neue Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING - ihr erstes Studio-Release seit ganzen acht Jahren. Darauf enthalten: 13 brandneue Lieder der Symphonic Black Metal-Formation. Eines davon gibt es schon vorab in limitierter Edition! ‘The Qryptfarer’ vom neuen Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING erscheint bereits am 15.05.2026 als streng limitierte Vinyl-7". Der Clou: diese rare Schallplatte gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 - natürlich begleitet von einer großen Dimmu Borgir-Titelgeschichte. Auf der B-Seite erwartet euch außerdem ein Band-Klassiker in unveröffentlichter Form! Das neue Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING verspricht, symphonisch, düster und heavy und somit…