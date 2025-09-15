Hayden Calnin live on tour

Jason Richardson hat bekanntgegeben, All That Remains nach fast sieben Jahren zu verlassen, um sich auf andere Projekte zu fokussieren.

Gitarrist Jason Richardson ist 2019 festes Mitglied von All That Remains geworden, nachdem er zuvor bereits live ausgeholfen hatte. Damals trat er die Nachfolge von Oli Herbert an, der im Oktober 2018 im Alter von nur 44 Jahren auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Sänger Phil Labonte erklärte im Februar 2019, Richardson habe „alles auf den Kopf gestellt und uns wirklich den Arsch gerettet. Er hat es für uns leichter gemacht, zu trauern.“ Nun muss also wieder ein neuer Lead-Gitarrist her. Zukunftsorientiert Via Social Media gab Jason Richardson seinen Ausstieg bei All That Remains bekannt. Er und die Band…