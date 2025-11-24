Heisskalt live on tour

Queens Of The Stone Age-Frontmann Josh Homme über seine gesundheitlichen Probleme während der Aufnahmen zu ALIVE IN THE CATACOMBS.
Queens Of The Stone Age-Mastermind Josh Homme sprach mit Booker and Stryker von ALT 98.7 FM über seinen verschlechterten Gesundheitszustand während der Aufnahmen zu dem Live-Album ALIVE IN THE CATACOMBS. Im Juli 2024 hatte der Sänger mit Folgen seiner Krebs-OP von 2022 zu kämpfen und musste aufgrund dessen auch einige Konzerte absagen. Intensive Erfahrung Im Interview beschreibt er seine Erfahrung in den Pariser Katakomben: "Dieser Ort ist so interessant, weil er so dominierend ist. Es fühlte sich an, als seien wir dort, um dem Ort zu dienen. Und er ist nicht deprimierend oder traurig, aber auch nicht glücklich. Er ist…
