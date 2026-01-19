Helena Delphi live on tour

Manowar haben Gefallen an den Jubiläen ihrer klassischen Alben gefunden und nehmen sich für 2027 FIGHTING THE WORLD und KINGS OF METAL vor.
Manowar lassen nach den umjubelten diesjährigen Shows nichts anbrennen und verkünden direkt ihre nächste Tournee. Wie man annehmen sollen dürfte, steigt die neue Konzertreise allerdings nicht kommendes, sondern übernächstes Jahr. So geben sich Bandboss Joey DeMaio und Co. von Januar bis März 2027 die Live-Ehre. Hierzulande stehen ganze 21 Shows auf dem Programm. Nachfrage, Angebot Zu Gehör bringt das Quartett abwechselnd ihre Klassikeralben KINGS OF METAL (1988) und FIGHTING THE WORLD (1987) in voller Länge, wie die selbsternannten "Gründer und Verteidiger des True Metal" in diesem Zuge mitteilen. Zusätzlich bekommen die Fans natürlich noch "weitere grandiose Metal-Hymnen" zu hören. "Nach…
