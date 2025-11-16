Helge Schneider live on tour

Trivium veröffentichen in Kürze bekanntlich eine EP. Gitarrist Corey Beaulieu und Bassist Paolo Gregoletto erzählen die Geschichte dahinter.

IN THE COURT OF THE DRAGON liegt nun schon vier Jahre zurück. Um die Wartezeit bis zum nächsten Langspieler zu überbrücken, veröffentlichen Trivium am 31. Oktober eine EP via Roadrunner Records. Das gute Stück trägt den Namen STRUCK DEAD und umfasst drei Lieder. ‘Bury Me With My Screams’ ist bereits als Single erschienen. ‘Struck Dead (Pain Is Easier To Remember)’ und ‘Six Walls Surround Me’ komplettieren die Tracklist. Weniger Druck Gitarrist Corey Beaulieu und Bassist Paolo Gregoletto erklären im Interview mit The Dead Line_net, dass die Songs ursprünglich ein neues Album einläuten sollten. Als die gemeinsame Tournee mit Bullet For…