Henry Moodie live on tour

Das kommende Studiowerk von Avatar hat nunmehr ein Veröffentlichungsdatum. Mit der Ankündigung gibt es auch eine neue Single.
Wenngleich DANCE DEVIL DANCE (2023) noch nicht allzu lange zurückliegt, so wird das zehnte Studioalbum von Avatar mit Spannung erwartet. Sänger und Hauptideengeber Johannes Eckerström ist schließlich stets für eine Überraschung gut. Als aktuelle Referenzen dafür dienen die Singles ‘Captain Goat’ und ‘In The Airwaves’. Das eine eher getragen mit einer Spur Epik, das andere temporeich und brachial. Mit ‘Tonight We Must Be Warriors’ wird das Spektrum um eine Power Metal-artige Nummer inklusive eines filmreifen Musikvideos erweitert. Fantasien und verbotene Gedanken Dies sind jedoch nur Auszüge und zeigen noch lange nicht das ganze Ausmaß von dem, was auf dem neuen Album…
