Honahlei live on tour

Nothing More-Sänger Jonny Hawkins trauert um den rechtsextremen Charlie Kirk und ruft zu öffentlichen Hinrichtungen auf. Fans äußern Kritik.
Jonny Hawkins, Frontmann der Alternative Metal-Band Nothing More, trauert in einem Instagram-Post um den Podcaster Charlie Kirk, der vor wenigen Tagen während eines Auftritts an einer Universität in Utah erschossen wurde. Kirk galt als rechtsextrem, ultrakonservativ und extrem religiös. Hawkins ruft in seinem Trauer-Post unter anderem zur Wiedereinführung von öffentlichen Hinrichtungen auf. In seinem Statement heißt es auf verschiedenen Seiten erst: "Sie haben einen Märtyrer erschaffen", dann: "Ruhe in Frieden, Charlie. Ob man nun deiner Meinung war oder nicht, du hast für deine Überzeugungen gestanden. Sie haben gerade einen Märtyrer geschaffen." Verharmlosung und Hinrichtung Weiter schreibt er: "Meine Gedanken sind bei Charlies…
