Hotel Lux live on tour

Ronnie James Dios Witwe Wendy spricht in einem neuen Interview über die Krebsdiagnose ihres Mannes und seinen Tod.
Vor 15 Jahren starb die Heavy Metal-Legende Ronnie James Dio an Magenkrebs. Seine Witwe und Managerin Wendy Dio spricht mit The Smashing Pumpkins-Frontmann Billy Corgan über die Diagnose, Behandlungsversuche und den Tod ihres Mannes nach seinem Kampf gegen den Krebs. Nichts zu befürchten Die Witwe erzählt von den ersten Beschwerden, vor der Diagnose: "Ungefähr fünf Jahre, bevor er starb, klagte er über Verdauungsprobleme. Ich brachte ihn zu einem sehr bekannten Beverly Hills-Arzt, der sein Herz untersuchte und alle möglichen sonstigen Tests an ihm machte. Und der sagte, dass es nichts zu befürchten gäbe, dass es nur Blähungen seien und nichts…
