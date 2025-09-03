Howie Reeve live on tour

Nachdem er schon seit geraumer Zeit durch Abwesenheit glänzte, bestätigt Dustie Waring nun seinen Ausstieg bei Between The Buried And Me.
Between The Buried And Me haben erst kürzlich die erste neue Musik seit vier Jahren veröffentlicht. Mit der Single ‘Things We Tell Ourselves In The Dark’ haben die Prog-Metaller zugleich ein neues Album angekündigt. THE BLUE NOWHERE soll am 12. September via Insideout Music erscheinen. Auffällg: Bei der letzten Platte COLORS II (2021) war die Truppe noch zu fünft. Nun scheinen Between The Buried And Me ganz offiziell ein Quartett zu sein. Vergangenheit und Gegenwart Im Frühjahr 2023 wurde Gitarrist Dustie Waring von einer Frau beschuldigt, sie vergewaltigt und geschwängert zu haben. Waring reagierte kurz darauf auf die Vorwürfe und…
