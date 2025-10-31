Hyperdontia live on tour

Seit 2009 findet das Eindhoven Metal Meeting statt. Im Dezember 2025 gibt es dort wieder jede Menge Bands zu sehen.
Datum Das Eindhoven Metal Meeting findet am 12. und 13. Dezember 2025 statt. Veranstaltungsort NL-Eindhoven, Effenaar Adresse: Dommelstraat 2 5611 CK Eindhoven, Niederlande Eindhoven Metal Meeting Preise & Tickets Zwei-Tages-Tickets ab 140,- Euro könnt ihr hier erwerben. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Abrupt Demise Absu Alvader Ancient ...And Oceans Angstskrig Ante-Inferno Antikvlt Arsgoatia Batushka Coldborn Endseeker Endstille Fange Furia Gorgoroth Groza Happy Days Hellbutcher High Parasite Hyla Hypocrisy I Am Morbid Massacre Mörk Gryning Nargaroth Nightfall Nornir Pessimist Plaguepreacher Possessed Sinister The Spirit Terrorizer Tribulation Triptykon Trivax Warfield Running…
