I Love You Honey Bunny live on tour

Der ehemalige Lostprophets-Sänger Ian Watkins wurde im Gefängnis getötet. Nun sind neue Informationen ans Licht gekommen.
Am 11. Oktober starb der einstige Lostprophets-Sänger Ian Watkins nach einer tödlichen Attacke im Gefängnis (Original-Meldung vom 12. Oktober). Nun gibt es eine erste Stellungnahme der Polizei sowie weitere mutmaßliche Informationen zum Vorfall und Watkins selbst. Dem 48-Jährigen wurde im berüchtigten britischen Hochsicherheitsgefängnis HMP Wakefield die Kehle durchgeschnitten, nachdem die Insassen am Samstagmorgen aus ihren Zellen entlassen worden waren. Überall Blut Die Mordermittlungen laufen aktuell. In einer Erklärung der Polizei von West Yorkshire heißt es: „Heute Morgen (11. Oktober) um 9:39 Uhr wurden Beamte vom Gefängnispersonal wegen eines schweren Angriffs auf einen Gefangenen gerufen. Ein 48-jähriger Mann wurde schwer verletzt…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.