I Love You Honey Bunny live on tour

Der ehemalige Lostprophets-Sänger Ian Watkins wurde im Gefängnis getötet. Nun sind neue Informationen ans Licht gekommen.

Am 11. Oktober starb der einstige Lostprophets-Sänger Ian Watkins nach einer tödlichen Attacke im Gefängnis (Original-Meldung vom 12. Oktober). Nun gibt es eine erste Stellungnahme der Polizei sowie weitere mutmaßliche Informationen zum Vorfall und Watkins selbst. Dem 48-Jährigen wurde im berüchtigten britischen Hochsicherheitsgefängnis HMP Wakefield die Kehle durchgeschnitten, nachdem die Insassen am Samstagmorgen aus ihren Zellen entlassen worden waren. Überall Blut Die Mordermittlungen laufen aktuell. In einer Erklärung der Polizei von West Yorkshire heißt es: „Heute Morgen (11. Oktober) um 9:39 Uhr wurden Beamte vom Gefängnispersonal wegen eines schweren Angriffs auf einen Gefangenen gerufen. Ein 48-jähriger Mann wurde schwer verletzt…