il Civetto live on tour

Die brasilianische Metal-Institution Sepultura spielt im Sommer kommenden Jahres ihr finales Live-Konzert in der alten Welt.
Sepultura befinden sich derzeit bekanntlich auf Abschiedstournee. Die brasilianischen Thrash/Groove-Metal-Veteranen sagen auf ihrer "Celebrating Life Through Death Tour" laut "Servus!". Nun haben Frontmann Derrick Green, Gitarrist Andreas Kisser, Bassist Paulo Xisto Pinto Jr. sowie Schlagzeuger Greyson Nekrutman ihr finales Konzert in Europa angekündigt. Die Show findet am Sonntag, den 9. August 2026 in Dublin statt. Historisches Konzert Doch damit nicht genug: An diesem Abend in der 3Arena in der irischen Hauptstadt mischen auch eine Handvoll weiterer Bands mit. So eröffnen Biohazard, Malevolence, Sacred Reich und Crypta für Sepultura. Das Quartett kommentiert wie folgt: "Dublin! Uns ist kein besserer Ort als…
