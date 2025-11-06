Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Index for Working Musik live on tour

teilen
mailen
teilen

Alles über Index for Working Musik

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Black Sabbath: Geezer Butler verkauft Bassverstärker
Black Sabbath, Geezer Butler
Black Sabbath-Legende Geezer Butler verkauft die Bassverstärker, die er bei dem "Back To The Beginning"-Konzert verwendet hat.
Black Sabbath-Bassist Geezer Butler hat sich mit dem Verstärkerhersteller Ashdown Engineering zusammengetan, um die Bassverstärker zu verkaufen, die er in Birmingham bei der "Back To The Beginning"-Show benutzt hat. Ashdown und Butler verkaufen auf der Equipment-Plattform Reverb 15 "Head Of Doom" Amp-Heads, die in Birmingham im Einsatz waren. Jeder Verstärkerkopf ist von Butler handsigniert und bekommt ein Echtheitszertifikat von Ashdown-Geschäftsführer Dan Gooday ausgestellt. Metal-Geschichte Ashdown schreiben: "Das ist eure Chance, den Sound zu besitzen, der den Heavy Metal definiert hat. Zögert nicht, denn was weg ist, ist weg." Weiter heißt es: "Diese Heads sind nicht einfach Verstärker, sie sind lebende Geschichte. Für diejenigen…
Weiterlesen
Zur Startseite