Interpol live on tour

Nach langer Ankündigung ist es soweit: Bullet For My Valentine ziehen ins Studio, um an ihrem achten Album zu arbeiten.

Dass Bullet For My Valentine aktuell an ihrem achten Album arbeiten, ist längst kein Geheimnis mehr. In einem neuen Interview mit The Break Down With Nath & Johnny sprach Frontmann Matt Tuck nun über den Stand der Aufnahmen. "Es passiert so vieles", erzählte er. "Seit unserem letzten Album sind fast fünf Jahre vergangen. Ich hoffe, es fällt mir nicht zu schwer, wieder Texte zu schreiben." Dieses Problem ist jedoch nur eine Startschwierigkeit, sichert er zu. "Sobald ich einmal drinnen bin, macht es wirklich Spaß. Man beginnt, eine Geschichte über sich selbst und seine Erfahrungen zu schreiben, was sehr cool ist.…