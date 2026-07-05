J.B.O. live on tour

Auf SANCTUARY stellt Evanescence-Frontfrau Amy Lee nicht nur unbequeme Fragen, sondern rechnet auch noch mit der Politik der US-Regierung ab

Das komplette Interview mit Evanescence findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Du warst lange Zeit eine von sehr wenigen Musikerinnen in einer erfolgreichen Metal-Band. Wie hat sich die Szene in deinen Augen für Frauen und queere Menschen verändert? Amy Lee: Ich bin froh, dass du das gesagt hast, denn es geht nicht nur um Frauen. Die Szene ist generell inklusiver geworden. In meinen Augen waren Rock, Alternative und Metal schon immer für Außenseiter; für die Leute, die nicht…