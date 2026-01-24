Jack & The Weatherman live on tour

Lord Of The Lost haben den zweiten von insgesamt drei OPVS NOIR-Teilen veröffentlicht. Im Interview steht uns der Lord Rede und Antwort.
Das komplette Interview mit Lord Of The Lost findet ihr in der METAL HAMMER-Januarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Chris, OPVS NOIR ist ein Mammutprojekt, das ihr in drei Etappen in die Welt hinauslasst. Kannst du eine kurze, allgemeine Einführung dazu geben? Chris Harms: OPVS NOIR war nie als Mammutprojekt geplant. Wir wollten eigentlich ein gewöhnliches Album ohne großes Konzept machen. Wir fingen im Januar letzten Jahres an, daran zu arbeiten, und hatten in der Mitte des Jahres schon 25 Songs, von denen wir…
