Jade live on tour

Genau wie die metallischen Klänge gehört auch das Geräusch von Regen zu Wacken. Aus diesem Grund sorgen die Veranstalter vor.
Obwohl sich die Regenwolken gerade verzogen haben und der heutige Abend trocken bleiben soll, sind die Spuren des Dauerregens der letzten Tage nicht zu übersehen. Die Witterungsbedingungen waren äußerst schwierig und stellten sowohl die Besucher als auch die Veranstalter vor die bekannten Probleme, die Matsch mit sich bringt. Während die einen mit Panzerband und Mülltüten ihre Gummistiefel verlängern, arbeiten die anderen auf Hochtouren an Lösungsansätzen. Shuttle-Busse gegen den Parkplatzschwund Die geplanten 800 Kubikmeter Hackschnitzel wurden längst auf dem Gelände verteilt. Laut internen Angaben wurde diese Zahl mittlerweile sogar längst überschritten und es befinden sich bereits rund 3.000 Kubikmeter des rettenden…
