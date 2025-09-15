James Yorkston live on tour

Ozzy Osbourne, der seit 2019 an der Nervenkrankheit Parkinson litt, ist am 22. Juli 2025 im Kreise seiner Angehörigen gestorben. Er wurde 76 Jahre alt.

Ozzy Osbourne gilt als Urvater des Heavy Metal und hat mit seiner Band Black Sabbath und als erfolgreicher Solokünstler ganze Generationen von Musikern nachhaltig beeinflusst. "Mit mehr Trauer, als Worte ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen gestorben ist. Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben", haben seine engsten Angehörigen bekanntgegeben und darum gebeten, ihre Privatsphäre zu respektieren. Nach mehr als 50 Jahren, in denen Ozzy in der breiten Öffentlichkeit stand und nicht nur als Künstler, sondern auch als TV-Star und Medienliebling für viel Furore gesorgt hat, sollte man diesem Wunsch unbedingt nachkommen.…