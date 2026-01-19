Jeff Tweedy live on tour

Das Metal-Hörspiel L.B. Steel hat sich mit Modern Talking-Sänger Thomas Anders Schlagerprominenz ins Boot geholt.
Bei dieser Nachricht muss der ein oder andere Metalhead vielleicht erst mal schlucken. Das härteste Hörspiel der Welt, L.B. Steel, hat sich für die dritte Runde, L.B. STEEL UND DIE SYMPHONIE DER ZERSTÖRUNG, keinen Geringeren als Schlager-Star Thomas Anders eingeladen. Wie das kommt? Anders beantwortet die Frage in einem kurzen Instagram-Video. Mörder-Spaß mit Thomas Anders Er schreibt: "Jetzt fragen sich natürlich einige, ,Warum macht Thomas Anders bei L.B. Steel mit?‘ Ich hab’s getan, weil ich nämlich jemand bin, der immer gerne Dinge ausprobiert, die er noch nicht kennt. Und ich kann euch sagen, es hat mörder-Spaß gemacht. Viel Spaß beim…
