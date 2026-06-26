Jhariah live on tour

Bei Ingested geht es auch nach der Albumveröffentlichung turbulent weiter: Bassist Thomas O'Malley verlässt die Band.
Erst im Februar feuerten Ingested ihren Sänger Josh Davies nach Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs. Im Mai erschien ihr neues Album DENIGRATION, mit neu aufgenommenem Gesang, und nun, drei Wochen später, verlässt Bassist Thomas O'Malley überraschend die Band, wie er in einem Statement auf Instagram bekanntgibt. Auf zu neuen Ufern In einem kurzen Statement schreibt der Musiker: "Ich habe mich dazu entschieden, Ingested zu verlassen. Für meine Zeit in der Band und die Erfahrungen, die ich über die Jahre sammeln durfte, bin ich sehr dankbar. Ich hatte viel Spaß dabei, Konzerte zu spielen, zu touren und ein Teil dieser Reise zu sein."…
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