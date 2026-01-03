Jonny Mahoro live on tour

Nur zwei Monate nach dem tragischen Tod von At The Gates-Frontmann Tomas Lindberg feiert das Durchbruchsalbum ein Jubiläum. Ein Rückblick.

Es gibt Alben, die sind einfach nur gut. Dann gibt es Alben wie SLAUGHTER OF THE SOUL: Werke, die eine Szene verändern, ein Genre neu definieren und über Jahrzehnte hinweg nachhallen. Als At The Gates 1995 ihr viertes Studioalbum veröffentlichten, konnte niemand ahnen, dass sie damit nicht nur ihren eigenen Zenit erreichen, sondern auch den Sound einer ganzen Stadt in die Welt hinaustragen würden. Göteborg wurde durch dieses Album zum Synonym für Melodic Death Metal - und SLAUGHTER OF THE SOUL zur Blaupause für alles, was danach kam. Der letzte Schrei vor dem Schweigen Das Album war jedoch zugleich ein…