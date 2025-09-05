Julia Effekt live on tour

METAL HAMMER gedenkt dem verstorbenen Ozzy Osbourne. Letzte Infos vor dem Wacken Open Air 2025. Sodom-Biograf Dr. Holger Schmenk im Interview! Neue Alben von Unleashed, Alice Cooper u.a.

Back In Black – das Metal-Update Der Tod von Ozzy Osbourne trifft die Metal-, Rock- und Musik-Welt hart. Die METAL HAMMER-Belegschaft erinnert sich an den legendären Madman. Zugleich steht das Wacken Open Air vor der Tür – wir gucken auf die Setlist, geben letzte Tipps und packen unsere Gummistiefel ein. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Alice Cooper Group THE REVENGE OF ALICE COOPER Fit For A King LONELY GOD Halestorm EVEREST Unleashed FIRE UPON YOUR LANDS Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir…