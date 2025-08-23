Julia Neigel live on tour

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Biohazard, Amon Amarth, Avatar sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: AL9X1 ‘Talk Talk Talk’ Amon Amarth ‘We Rule The Waves’ Avatar ‘In The Airwaves’ Biohazard ‘F**k The System’ Blackbriar ‘A Last Sigh Of Bliss’ Black Veil Brides ‘Hallelujah’ Burning Witches ‘High Priestess Of The Night’ Enemy Inside ‘Innocent’ Fit For A King ‘Witness The End’ (feat. Chris Motionless) Holler ‘Chandelier’ I Prevail ‘Rain’ Mädhouse ‘It’s A Monster In My Head’ Martyr ‘Legions Of The Cross’ Mob Rules ‘Dawn Of Second Sun’ Mono Inc. ‘Abendrot’ Streetcar Revenge ‘Little Piggies’ Wanted ‘Take Me Away’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal…
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.