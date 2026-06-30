Kaleo live on tour

Elli Berlin äußern sich ausführlich zu Vorwürfen, sich nicht von rechtsoffenen und homophoben Künstlern abzugrenzen. Die Polizei ermittelt.

Nachdem es im Zusammenhang mit der kürzlich beendeten Tour von Elli Berlin zu einiger Aufregung und auch Konzertabsagen gekommen ist, hat die Künstlerin auf Ihren Socials nun eine abschließende Erklärung zu den Ereignissen veröffentlicht. METAL HAMMER hatte im Podcast vom 1.5.2026 von den Vorwürfen und Konzertabsagen berichtet. Nach öffentlich nicht näher konkretisierten Vorwürfen, sich nicht von rechtsoffenen und homophoben Künstlern abzugrenzen, sahen sich vereinzelte Clubs gezwungen, geplante Konzerte von Elli Berlin (mit Vorband Brunhilde) abzusagen. Elli Berlin zogen die Tournee durch (auch, nachdem Brunhilde nach eigener Darstellung krankheitsbedingt abspringen mussten), so gut sie konnten, und kommen nun dem Versprechen nach,…