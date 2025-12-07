Kapelle Petra live on tour

Auch das Hellfest in Frankreich haut ein Line-up für 2026 raus, das es in sich hat — mit unter anderem Iron Maiden, Sabaton und Volbeat.

Wenn bestimmte Festivals ihr Line-up verkünden, wird die ganze Metal-Welt hellhörig — so auch beim Hellfest. Das Open Air hat kürzlich sage und schreibe 183 Bands für das kommende Jahr bestätigt — darunter Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Limp Bizkit und The Offspring als Headliner. Die Sause steigt vom 18. bis 21. Juni 2026 wie gewohnt im französischen Clisson. Ebenfalls mit von der Partie beim Hellfest sind unter anderem Deep Purple, Alice Cooper, The Pretty Reckless, Papa Roach, Alestorm, Feuerschwanz, Helloween, Accept, Sabaton, Opeth, Bloodywood, Mastodon, Blood Incantation, A Perfect Circle, Volbeat, Megadeth, Hatebreed und Behemoth. Das vollständige Line-up…