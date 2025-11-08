Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Kathryn Mohr live on tour

teilen
mailen
teilen

Alles über Kathryn Mohr

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Flotsam And Jetsam: Neues Album bei neuem Label
Flotsam And Jetsam
Flotsam And Jetsam haben von ihren Live-Terminen in Europa diesen Sommer offenbar mehr mitgenommen als nur Erinnerungen.
Vor gerade einmal einem Jahr räumten Flotsam And Jetsam mit ihrem 15. Studioalbum I AM THE WEAPON den Soundcheck-Sieg ab. Mit der Platte ging es anschließend natürlich auf Tournee – erst zu Hause in den USA, und danach bis vor Kurzem in europäischen Gefilden. Und es geht Schlag auf Schlag weiter. Zum einen haben die Thrash-Ikonen mit der Arbeit an einem neuen Album begonnen, zum anderen wird dieses unter neuer Label-Flagge veröffentlicht. Ein neues Kapitel Frontmann Eric „A.K.“ ­Andrew Knutson und seine Truppe haben jüngst ihr Signum unter einen Plattenvertrag mit Napalm Records gesetzt. Das verkündet das Label selbst stolz…
Weiterlesen
Zur Startseite