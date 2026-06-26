Lacrimas Profundere live on tour

Mit STEEL BURNER beweist Ex-Ozzy Osbourne-Gitarrist Gus G. erneut, dass er zu den weltbesten Metal-Instrumentalisten zählt.

Das komplette Interview mit Gus G. findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Berklee war die wichtigste Station in deinem Leben? Gus G.: Nein, interessanterweise war Berklee vermutlich die am wenigsten lehrreiche Erfahrung. Als ich dort ankam, besaß ich schon ein gewisses spielerisches Niveau, denn zuvor war ich vier Jahre lang an einem Konservatorium und somit theoretisch und technisch auf einem mehr als nur soliden Niveau. Ich dachte, in Berklee würden alle so toll spielen wie Steve Vai, aber…