Lake Malice live on tour

Moonspell.Sänger Fernando Ribeiro spricht über eine existenzielle Krise und die Grundlagen von FAR FROM GOD..
Das komplette Interview mit Moonspell findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Vor ziemlich genau 30 Jahren erschien Moonspells Zweitwerk IRRELIGIOUS, das als wichtiger Beitrag zum Anfang der Neunziger aufkommenden Genre Gothic Metal gilt. Das Zusammenspiel aus Fernando Ribeiros verführerisch-tiefer Stimme, schwülstigen Keyboard-Teppichen, schwelgenden Doom-Passagen und aufbrausenden Riff-Melodien fasziniert bis heute; Stücke wie ‘Opium’, ‘Awake!’, ‘Mephisto’ und natürlich ‘Full Moon Madness’ halten sich wacker in der Livesetlist der Portugiesen. Selbstzweifel Drei Dekaden später kehrt das Quintett auf seinem 13. Studiowerk zur damaligen…
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