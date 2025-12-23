Lambert live on tour

Evanescence kündigen eine Welttournee für 2026 mit fünf Shows in Deutschland an. METAL HAMMER präsentiert!

Evanescence werden 2026 wieder auf Tour gehen: Der Auftakt findet in Nordamerika statt, bevor es weiter nach Großbritannien und Europa geht – darunter auch fünf Shows in Deutschland. Als Special Guest wird Poppy bei allen UK- und Europa-Konzerten dabei sein, während Nova Twins die Shows außerhalb UK eröffnen. Evanescence haben sich zudem mit PLUS1 zusammengeschlossen, sodass 1$/1£/1€ pro verkauftem Ticket Organisationen zugutekommt, die weltweit humanitäre Hilfe und medizinische Unterstützung für Menschen in Not leisten. Fans können ab 2. Dezember, 12:00 Uhr hier Pre-Sale-Codes für VIP-Bundles und Tickets erhalten, während der allgemeine Vorverkauf am 5. Dezember ab 10:00 Uhr beginnt. Sängerin Amy Lee erzählt: "Dieses Jahr war auf verschiedene…