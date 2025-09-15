Laufey live on tour

Jason Richardson hat bekanntgegeben, All That Remains nach fast sieben Jahren zu verlassen, um sich auf andere Projekte zu fokussieren.
Gitarrist Jason Richardson ist 2019 festes Mitglied von All That Remains geworden, nachdem er zuvor bereits live ausgeholfen hatte. Damals trat er die Nachfolge von Oli Herbert an, der im Oktober 2018 im Alter von nur 44 Jahren auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Sänger Phil Labonte erklärte im Februar 2019, Richardson habe „alles auf den Kopf gestellt und uns wirklich den Arsch gerettet. Er hat es für uns leichter gemacht, zu trauern.“ Nun muss also wieder ein neuer Lead-Gitarrist her. Zukunftsorientiert Via Social Media gab Jason Richardson seinen Ausstieg bei All That Remains bekannt. Er und die Band…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.