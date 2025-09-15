Laura Pausini live on tour

Seht hier die besten Bilder vom Donnerstag des Summer Breeze Open Air 2025, mit unter anderem Wind Rose, Tarja und Machine Head.

Hier geht's weiter mit Impressionen vom Summer Breeze 2025.