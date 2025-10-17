Leigh-Anne live on tour

Der ehemalige Soulfly- und Ill Niño-Gitarrist Marc Rizzo mischt ab sofort bei Merauder mit. Eine weitere Band in seinem üppigen Portfolio.
Die Anzahl der Bands, in denen Marc Rizzo aktiv war und ist, ist beachtlich. Zu den bekanntesten gehören wohl Soulfly und Ill Niño, mit denen der Gitarrist gleichsam eine bewegte Vergangenheit verbindet. Nach 18 gemeinsamen Jahren erfolgte 2021 die Trennung von Soulfly, die eine kleine Schlammschlacht nach sich zog. Kurz darauf kehrte Rizzo zu Ill Niño zurück, die er 2003 wegen Soulfly verlassen hatte. Seit 2024 ist aber auch hier wieder Schluss. Mit der neuen Besetzung ins neue Jahr Mit sieben anderen Projekten hat der Gitarrist eigentlich genug zu tun. Offenbar nicht, wie jüngst bekannt wurde. Wie die Hardcore-Truppe Merauder…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.