Les Négresses Vertes live on tour

Vor Kurzem meldeten sich Metal Church mit neuer Besetzung zurück. Gitarrist Kurdt Vanderhoof erzählt, wie es dazu kam.
Eine ganze Weile war es still um Metal Church. Ende November gab es gute Neuigkeiten für die Fans der amerikanischen Metal-Formation: Metal Church sind in neuer Besetzung zurück. Neben Gründungsgitarrist Kurdt Vanderhoof und Rick Van Zandt (ebenfalls Gitarrist) komplettieren David Ellefson (Ex-Megadeth), Drummer Ken Mary (Alice Cooper, Flotsam And Jetsam) sowie Sänger Brian Allen (Vicious Rumors) das Line-up. Neu entfacht David Ellefson hat zudem bekanntlich einen eigenen Podcast, in den er kürzlich Kurdt Vanderhoof eingeladen hatte. Gesprächsthema Nummer eins war natürlich Metal Church. „Nun ja, das war vor ein paar Jahren, direkt nach unserer Australien-Tour. Als wir zurückkamen, ging alles…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.