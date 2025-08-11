Lichterkinder live on tour

Hörensagen zufolge sollen Metallica später im Jahr 2026 in der imposanten Kuppelhalle der US-Glücksspielstadt residieren.
Derzeit macht eine unbestätigte Meldung über Metallica und Las Vegas die Runde. Laut dem Stadtportal Vital Vegas sollen die "Four Horsemen" "bereit sein, die Tinte unter einen Vertrag für eine Residenz in The Sphere zu setzen". Des Weiteren spekuliert die selbsternannte "Nachrichten- und Meinungsquelle für alles über Las Vegas", dass die Thrash-Titanen "The Sphere im Herbst 2026 bespielen könnten", nachdem James Hetfield und Co. ihre "M72 World Tour" in Europa zu Ende gebracht haben. Jedoch "wurden noch keine Details bestätigt oder verkündet". Aus Fun am Bock Bereits im April wurde Metallica-Lead-Gitarrist Kirk Hammett in einem Interview mit The Hollywood Reporter darauf angesprochen,…
