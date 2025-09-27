Lilith Max live on tour

Nach seiner Videobotschaft wendet sich Saxon-Frontmann Biff Byford erneut an die Öffentlichkeit, da er etwas richtigstellen möchte.

Da wurde wohl einiges missverstanden. Erst kürzlich veröffentlichte Biff Byford über die Social Media-Kanäle von Saxon ein Video, in dem er ein Update zu seinem Gesundheitszustand gab. Der Sänger musste sich am 8. Juli einem Notfalleingriff unterziehen. Dazu erklärte er: „Vor ein paar Monaten, bevor ich nach Amerika ging, war ich zu einem MRT meiner Prostata, das in Ordnung war, aber sie fanden einen Schatten – einen Tumor, einen kleinen Tumor –, von dem sie nichts wussten.“ Weiterhin gab Byford an, dass nun eine Chemotherapie folgt – „nur für den Fall, dass sie etwas übersehen haben. Die Operation war erfolgreich,…