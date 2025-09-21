Lilly Wood & The Prick live on tour

Wie ein ehemaliges Black Sabbath-Mitglied verrät, hegte Ozzy Osbourne überhaupt keinen Groll gegen Ronnie James Dio.

Eine der zahlreichen Mythen in der Welt des Rock und Metal, welche sich hartnäckig gehalten hat, ist, dass Ozzy Osbourne einen seiner Nachfolger bei Black Sabbath nicht ausstehen konnte — und zwar Ronnie James Dio. Mit diesem Gerücht hat nun Schlagzeuger Vinny Appice ein für alle Mal aufgeräumt. Im Interview bei Trunk Nation with Eddie Trunk auf SiriusXM beteuert der 67-Jährige stattdessen, dass der "Prinz der Dunkelheit" Dio sogar sehr mochte. Surprise, surprise! "Ozzy hat mir gesagt, wie sehr er Ronnie liebt", eröffnet Appice. "Alle haben dieses Ding erschaffen, wonach sie einander hassten, doch Ozzy sprach früher die ganze Zeit darüber." Des…