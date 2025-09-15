Lina live on tour

Deftones legen mit PRIVATE MUSIC ein weiteres Album voller träumerischer Melodien und eigenwilliger Riffs vor.
Das komplette Interview mit Deftones findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Deftones sind eine Band, die über die Jahre immer wieder von Schicksalsschlägen getroffen wurde und deren Mitglieder mit ganz eigenen Dämonen zu kämpfen haben. Da wäre einmal der tragische Tod ihres Bassisten Chi Cheng, der nach einem schweren Autounfall 2008 in ein Koma fiel und 2013 den Folgewirkungen seiner Verletzungen erlag. Dann die paralysierende Flugangst, der Hang zu Verschwörungstheorien und gesundheitliche Probleme ihres zweiten Gitarristen Stephen Carpenter, die ihn seit…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.