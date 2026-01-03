Look Mum No Computer live on tour

Die Zukunft von Veil Of Maya ist fraglicher denn je, denn Sänger Lukas Magyar ist raus und konzentriert sich auf seine neue Band.
Bei Veil Of Maya setzt sich der Schwund fort. Nachdem sich die Progressive Metalcore-Formation aus Chicago im Herbst 2024 offiziell selbst auf Eis gelegt hat, nachdem Marc Okubo ein Engagement als Live-Gitarrist bei Falling In Reverse angenommen hatte, gibt es weitere personellen Neuigkeiten. So schrumpft die Gruppe auf dem Papier zu einem Trio, weil Frontmann Lukas Magyar seinen Hut nimmt. Viele Fragezeichen Magyar hat allerdings bei Weitem nicht abgeschlossen mit dem Musik-Business. Der Sänger bringt sich vielmehr seit einiger Zeit bei seiner neuen Band Sifyn ein (siehe das Musikvideo unten), was er kürzlich noch damit untermauert hat, dass er sämtliche Bezüge…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.