Lovis live on tour

John Carpenters Sci-Fi-Kultstreifen ‘Sie leben’ kehrt in 4k restauriert zurück auf die große Leinwand. Best Of Cinema Event-Release am 7. Oktober 2025.
Mit ‘Sie leben’ steht ein weiteres Highlight der Best Of Cinema-Reihe in den Startlöchern, das über die Jahre zu einem absoluten Kultfilm avancierte. Diesmal stellt sich die Frage, wer die Kontrolle übernimmt: Mensch oder Alien? Kurzinhalt: Außerirdische haben die Erde besetzt. Sie benehmen sich ganz normal und sind optisch nicht von Menschen zu unterscheiden. Nur durch eine Spezialbrille betrachtet, erkennt man ihr wahres Gesicht. Der Gelegenheitsarbeiter John Nada findet eine solche Brille und ist schockiert: Alles deutet auf eine lang geplante Invasion hin, denn Millionen von Aliens bevölkern bereits die Erde. Um den Planeten ungestört ausbeuten zu können, haben…
