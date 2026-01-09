Luiza live on tour

Sänger/Gitarrist Miland „Mille“ Petrozza und Bassist Frédéric Leclercq wenden mit KRUSHERS OF THE WORLD den Blick nach vorn.
Das komplette Interview mit Kreator findet ihr in der METAL HAMMER-Januarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Betrachtet man die lyrische Seite von KRUSHERS OF THE WORLD genauer, fällt eine Häufung dystopischer Szenarien in Kombination mit philosophischen Überlegungen und daraus abgeleiteten praktischen Aufforderungen auf. Bereits der rasselnde Einsteiger ‘Seven Serpents’ dreht sich bedeutungsschwer um die sieben Todsünden. „Speziell in diesem Stück wollte ich die fundamentale Tragödie verhandeln, als menschliches Wesen auf dieser Erde zu sein, Negatives zu erfahren und damit umgehen zu müssen“, resümiert der Bandchef in…
