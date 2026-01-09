Toggle menu

Lukas Oscar live on tour

Alles über Lukas Oscar

Arch Enemy trennen sich von Alissa White-Gluz
Arch Enemy
Damit hat nun wirklich niemand gerechnet: Die blauhaarige Chanteuse Alissa White-Gluz steht bei Arch Enemy nicht mehr am Mikro.
Nein, wir haben heute nicht den 1. April: Überraschend und dezent schockierende Neuigkeiten erreichen uns an diesem eigentlich ziemlich herrlichen Sonntagnachmittag im November aus Schweden — bei Arch Enemy dreht sich nämlich das Personalkarussell. So fungiert Alissa White-Gluz ab sofort nicht mehr als Frontröhre bei den Melodic-Death-Metallern. Darüber informierte die Gruppe in den Sozialen Medien. Zeit für einen Neuanfang Das offizielle Statement zum Auseinandergehen liest sich wie folgt: "Arch Enemy haben sich von Sängerin Alissa White-Gluz getrennt. Wir sind dankbar für die Zeit und die Musik, die wir zusammen verbracht und gemacht haben, und wünschen ihr alles Gute. Wo immer…
