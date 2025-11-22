Maddox Batson live on tour

J.B.O. kommen von November 2025 bis März 2026 für jede Menge Konzerte nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!
Von Metalheads der alten Schule über Familien und Kinder bis hin zu Fans, die sich sonst eher jenseits der Hard’n’Heavy-Gefilde aufhalten: Ihre unglaubliche breitgefächerte Auswahl an musikalischer Inspiration hat ihnen im Laufe ihrer Karriere eine nicht minder bunte zusammengewürfelte Anhängerschaft beschert, die J.B.O. unter ihrem quietschbunten Dach und Abend um Abend auch vor den Bühnen versammelt. Ein Merkmal, das die Truppe zusätzlich aus dem mittlerweile zum Weltmeer angewachsenen See an Bands herausragen lässt. METAL HAMMER präsentiert: J.B.O. - Tour 2025/2026 28.11. Glauchau, Alte Spinnerei 04.12. CH-Rubigen, Mühle Hunziken 05.12. München, Backstage 27.12. Jena, F-Haus 28.12. Münster, Sputnikhalle 29.12. Würzburg, Posthalle…
