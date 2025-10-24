Maggie Lindemann live on tour

Auf ihrem 17. Studioalbum GIANTS & MONSTERS treten die deutschen Power-Metaller Helloween für das Gute ein.
Das komplette Interview mit Helloween findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Wir schreiben das Jahr 2025. Die ganze Welt versinkt in einer aus Kriegen, Rechtsruck und KI-Verunsicherung, aber auch drohender Klimakrise und Zukunftsangst gespeisten Depression. Bestehende Werte erodieren, das Internet beflügelt die globale Tendenz zum Egotrip, und längst wird nicht mehr angehört, wer Wahrheit, Recht und Moral auf seiner Seite hat, sondern wer die eigenen Ansichten mit dicker Brieftasche unter möglichst lautem Gepolter vertritt. Wofür lohnt es sich angesichts dieser Aussichten…
